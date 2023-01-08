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Реал - Валенсия: прогноз на матч суперкубка Испании 11.01.2023

Команды встретятся в рамках полуфинала суперкубка Испании. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:12
Реал Мадрид - Валенсия
Реал Мадрид - Валенсия

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал Мадрид и Валенсия разыграют путевку в матч за трофей.

Матч состоится в среду, 11 января, на стадионе имени Короля Фахда. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

Победитель данной встречи встретится в финале с победителем пары Барселона - Бетис, которая сыграет на следующий день после этого поединка.

Коэффициенты и ставки на матч полуфинала суперкубка Испании Реал - Валенсия

Коллектив Карло Анчелотти является более опытным бойцом за трофеи. В свою очередь, "летучие мыши" уже несколько лет пребывают в стагнации и практически ни на что не претендуют.

В связи с этим, букмекеры явным фаворитом считают именно "сливочных", а вот шансы подопечных Дженнаро Гаттузо невелики.

Прогноз букмекеров на матч Реал - Валенсия

  • Победа Реала в основное время - 1.55
  • Ничья - 4.40
  • Победа Валенсии в основное время - 6.30
  • Проход Реала - 1.29
  • Проход Валенсии - 3.90

Также эксперты с небольшим перевесом отдают предпочтение варианту обе забьют - да. На него коэффициент - 1.82, а на обе забьют - нет - 1.92.

В то же время, наиболее вероятный счет - 2:0. Коэффициент на него 7.0.

Статистика противостояния Реал - Валенсия

Всего же Реал и Валенсия сыграли между собой 162 игры во всех турнирах. По статистике преимущество на стороне Реала и достаточно существенное

Реал - Валенсия
84 Победы 43
35 Ничьи 35
300 Голы 200

Последняя официальная встреча между командами состоялась в январе прошлого года. Тогда Реал разгромил оппонента со счетом 4:1.


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