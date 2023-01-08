Бетис - Барселона: прогноз на матч Суперкубка Испании 12.01.2023
В рамках полуфинала Суперкубка Испании каталонская Барселона и Реал Бетис поборются за путевку в финал
Матч пройдет в четверг, 12 января, на стадионе имени Короля Фахда. Начало поединка - в 22:00 по Киеву.
Победитель данной пары встретится в финале с победителем встречи Реал - Валенсия, которая состоится на день раньше этого противостояния.
Коэффициенты и ставки на матч полуфинала суперкубка Испании Реал Бетис - Барселона
Подопечные Хави набрали прекрасную форму, начав свое возвращение на былые позиции в иерархии. В то же время, "бело-зеленые" в последних нескольких матчах добыли лишь одну победу.
Учитывая данные факторы, букмекеры c большим преимуществом отдают перевес "сине-гранатовым", а вот шансы андалусийцев оценивают крайне сдержано.
Прогноз букмекеров на матч Реал Бетис - Барселона
- Победа Бетиса в основное время - 5.80
- Ничья - 4.45
- Победа Барселоны в основное время - 1.57
- Проход Бетиса - 3.60
- Проход Барселоны - 1.32
Также эксперты с существенным преимуществом отдают предпочтение варианту обе забьют - да. На него коэффициент - 1.70, а на обе забьют - нет - 2.07.
В то же время, наиболее вероятный счет - 0.2 Коэффициент на этот исход 7.60.
Статистика противостояния Реал Бетис - Барселона
Всего же Реал Бетис и Барселона встречались на футбольном поле в 134 случаях, учитывая все возможные соревнования. По статистике колосальный перевес на стороне каталонского гранда.
Реал Бетис - Барселона
30 Победы 80
24 Ничьи 24
152 Голы 305
Последнее официальное противостояние между клубами имело место в мае прошлого года. Тогда Бетис добыл одну из немногих своих побед, обыграв соперника со счетом 2:1.