iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бетис - Барселона: прогноз на матч Суперкубка Испании 12.01.2023

Команды встретятся в рамках полуфинала суперкубка Испании. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:47
Реал Бетис - Барселона
Реал Бетис - Барселона

В рамках полуфинала Суперкубка Испании каталонская Барселона и Реал Бетис поборются за путевку в финал

Матч пройдет в четверг, 12 января, на стадионе имени Короля Фахда. Начало поединка - в 22:00 по Киеву.

Победитель данной пары встретится в финале с победителем встречи Реал - Валенсия, которая состоится на день раньше этого противостояния.

Коэффициенты и ставки на матч полуфинала суперкубка Испании  Реал Бетис - Барселона 

Подопечные Хави набрали прекрасную форму, начав свое возвращение на былые позиции в иерархии. В то же время, "бело-зеленые" в последних нескольких матчах добыли лишь одну победу.

Учитывая данные факторы, букмекеры c большим преимуществом отдают перевес "сине-гранатовым", а вот шансы андалусийцев оценивают крайне сдержано.

Прогноз букмекеров на матч Реал Бетис - Барселона 

  • Победа Бетиса в основное время - 5.80
  • Ничья - 4.45
  • Победа Барселоны в основное время - 1.57
  • Проход Бетиса - 3.60
  • Проход Барселоны - 1.32

Также эксперты с существенным преимуществом отдают предпочтение варианту обе забьют - да. На него коэффициент - 1.70, а на обе забьют - нет - 2.07.

В то же время, наиболее вероятный счет - 0.2  Коэффициент на этот исход 7.60.

Статистика противостояния Реал Бетис - Барселона

Всего же Реал Бетис и Барселона встречались на футбольном поле в 134 случаях, учитывая все возможные соревнования. По статистике колосальный перевес на стороне каталонского гранда.

Реал Бетис - Барселона
30 Победы 80
24 Ничьи 24
152 Голы 305

Последнее официальное противостояние между клубами имело место в мае прошлого года. Тогда Бетис добыл одну из немногих своих побед, обыграв соперника со счетом 2:1.


Статьи по теме

Барселона намерена приобрести защитника Баварии Барселона намерена приобрести защитника Баварии
Президента ФИА удивила негативная реакция о союзе Андретти и Кадиллака Президента ФИА удивила негативная реакция о союзе Андретти и Кадиллака
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Вегхорст настаивает на своем переходе в МЮ Вегхорст настаивает на своем переходе в МЮ
Помочь журналистам

Видео

Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа15:57
Барселона намерена приобрести защитника Баварии
Формула 115:50
Президента ФИА удивила негативная реакция о союзе Андретти и Кадиллака
Ралли15:46
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа15:39
Вегхорст настаивает на своем переходе в МЮ
Европа15:26
Коваленко - в запасе на игру с Лечче
НБА15:23
Новичок Портленда выступит в конкурсе данков на МВЗ-2023
15:00
Стартует самый престижный нерейтинговый турнир по снукеру: анонс Cazoo Masters
Европа14:56
Реал намерен выкупить контракт игрока Шахтера
Европа14:54
Арсенал готов арендовать Фелиша с правом выкупа
Европа14:39
Тренер Сеуты оказался разочарован словами Хави
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK