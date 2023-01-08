Реал намерен выкупить контракт игрока Шахтера

Мадридский Реал намерен выкупить футболиста донецкого Шахтера Винисиуса Тобаса.

Тобиас, который сейчас выступает за "сливочных" на правах аренды, вероятнее всего, по завершению сезона станет игроком команды на полноценной основе. Сумма трансфера должна составить около 10 млн евро.

Бразильский правый защитник, умеющий играть и в центре обороны, выступает за вторую команду мадридцев. На его счету 24 матча и 4 ассиста во всех турнирах.

В Шахтер игрок перешел из бразильского Интернасьоналя за 3 млн евро, но так и не успел сыграть ни одного матча из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.