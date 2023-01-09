От Заварова до Малиновского: как украинцы сменяли один топ-чемпионат на другой

ISPORT рассказывает об украинских футболистах, которые в свое время переходили из одного чемпионата ТОП-5 в другой.

Украинский футболист в топ-чемпионате Европы - явление не самое распространенное. А тех игроков, которые успели поиграть в двух таких первенствах и при этом еще и менять одну на другую, вообще меньше десятка.

ISPORT вспомнил всех знаковых украинских игроков, которые успели в свое время перейти из команды одного топового чемпионата к представителю другого.

Андрей Шевченко

Трансфер: из Милана в Челси за 43,88 млн евро

Шевченко переходил в стан лондонцев в статусе мировой суперзвезды, топ-бомбардира Серии А и одного из обладателей Золотого Мяча.

Казалось, что и в АПЛ у форварда все должно получиться, но не так случилось как думалось. В Англии украинец не показал свой привычный уровень.

Уже скоро он вернулся в Милан на правах аренды, а затем совершил еще одно возвращение в киевское Динамо, где и "повесил бутсы на гвоздь".

Андрей Ярмоленко

Трансфер: из Боруссии Д в Вест Хэм за 20 млн евро

Украинец переходил в Боруссию в статусе украинской суперзвезды, но в тот же год к "шмелям" перебрался Джейдон Санчо, который с легкостью вытеснил украинца в борьбе за место в основе.

Казалось, что трансфер в клуб классом ниже поможет Андрею показать, что он все же на что-то способен, но и в футболке "молотобойцев" он не слишком часто выходил в старте, да и преимущественно в кубковых встречах.

Прошлым летом он перебрался на правах свободного агента в Аль-Айн, где под руководством Сергея Реброва стабильно играет в основе.

Евгений Коноплянка

Трансфер: из Севильи в Шальке за 12,5 млн

У Коноплянки несколько похожая история с Ярмоленко, однако он все же играл в основе андалусийцев, но уровень игры который он показывал не устраивал главного тренера клуба. По его мнению, Евгений был слишком ленивым на футбольном поле.

Второй шанс украинец получил в Шальке (интересно, что этот клуб главный противник Боруссии Дортмунд, за которую играл Ярмоленко), но и "гельзинкирхенцам" он не подошел.

Далее у вингера было возвращение на родину, где он снова не смог себя проявить должным образом из-за высокой конкуренции, а сейчас он защищает цвета польской Краковии.

Руслан Малиновский

Трансфер: из Аталанты в Марсель

Самый свежий пример в нашем списке. Официально Руслан еще не стал игроком Марселя, но клубы уже договорились о переходе за 10 млн евро + 3 млн евро бонусами.

В Италии Малиновский проявил себя довольно неплохо, но последние полсезона немного смазали впечатление от этого периода карьеры украинца.

Что покажет полузащитник во французской Лиге 1 мы сможем увидеть только через некоторое время.

Андрей Воронин

Трансферы: из Байера в Ливерпуль (свободный агент), из Ливерпуля в Герту (аренда)

А вот единственный игрок, который провернул трансфер из одного топ-чемпионата в другой больше одного раза. Воронин стал культовым игроком в Майнце, после чего стал важным футболистом и в Байере и заслужил на трансфер в Ливерпуль.

А вот в Англии у Андрея не пошло. Он не смог выиграть конкуренцию у других форвардов, а потому уже через год во второй раз сменил топ-чемпионат - вернулся обратно в Германию, в Герту.

Через год была третья "смена" - возвращение в Ливерпуль и еще дюжина поединков за "красных".



Артем Кравец

Трансфер: из Штутгарта в Гранаду

Переходы форварда несколько отличались от других трансферов, ведь он не перебирался из одного клуба напрямую в другой.

Сначала Артем отыграл полгода в немецкой Бундеслиге за Штутгарт, где забил один гол в 15 матчах. Затем он вернулся в родное Динамо, но сразу же уехал в следующую аренду, на этот раз в Гранаду из Ла Лиги. Здесь дела были чуточку лучше - пять мячей в 26 поединках.

Александр Заваров

Трансфер: из Ювентуса в Нанси, свободный агент

Заваров был одним из первых, кто смог покинуть "советскую тюрьму" и перебраться в Европу. Он стал игроком Ювентуса, в котором сразу начал играть много. За два сезона провел 60 матчей в Серии А и еще 16 в евро- и национальных кубках.

А затем, в возрасте 29 лет (как и Малиновский), сменил Италию на Францию (как и Малиновский). В Нанси его пригласил Мишель Платини, которого украинец должен был заменить в составе Юве. Там он провел пять лет, опускался с командой во второй дивизион и вообще стал знаковым игроком для этого клуба.

Александр Яковенко

Трансфер: из Фиорентины в Малагу (аренда)

Яковенко почти сразу начал свою европейскую карьеру, играя за бельгийский Льеж, далее он перебрался в Андерлехт, где его заметила Фиорентина и решила забрать к себе.

В стане "фиалок" украинец показал себя не лучшим образом, сыграв лишь три матча в итальянской Серии А. Боссы клуба приняли закономерное решение отдать его в аренду.

Этой возможностью воспользовалась Малага, которая тогда еще считалась достаточно амбициозным проектом шейхов, но и в Ла Лиге у вингера получилось не слишком хорошо, но немного лучше. На его счету в Чемпионате Испании 9 матчей и 1 гол.

Последним клубом футболиста было киевское Динамо, а сейчас он работает агентом и представляет интересы Георгия Бущана, Даниила Сикана и Владислава Супряги.

П.С Сейчас в европейских чемпионатах кроме Малиновского выступают Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и Александр Зинченко. Возможно, кто-то из них станет следующим игроком в этом списке, но в ближайшее время, похоже, ни один из них не покинет команду, за которую выступает сейчас.