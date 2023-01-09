Легендарный итальянец может возглавить сборную Бельгии

У Андреа Пирло есть возможность попробовать свои силы на тренерском мостике "красных дьяволов".

Сборная Бельгии продолжает свои поиски нового главного тренера после увольнения Роберто Мартинеса.

На пост наставника "красных дьяволов" появился новый претендент. Им стал Андреа Пирло.

Как сообщает журналист Марко Контерио, вскоре местная федерация футбола начнет переговоры с кандидатами. Имена других специалистов не раскрываются.

В данный момент Пирло возглавляет турецкий Карагюмрюк. Команда итальянца занимает 10 место в турецкой Суперлиге.

Напомним, ранее экс-наставник Бельгии Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии