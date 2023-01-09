Зинченко - в запасе на матч Кубка Англии
Украинца поберегут на более важные матчи.
Вчера, 21:54
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Арсенал сыграет с Оксфорд Юнайтед.
Наставник "канониров" Микель Артета выставил состав на матч. Александр Зинченко остался в запасе.
Поединок между Арсеналом и Оксфорд Юнайтед пройдет сегодня, 9 января, в 21:00 по Киеву.
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