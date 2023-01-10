Тайсон согласовал контракт с греческим грандом

Экс-вингер Шахтера Тайсон нашел для себя новую команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, бразилец согласовал контракт с ПАОКом. Договор подписан на 2 года.

На этой неделе футболист прилетит в Грецию. Вскоре он пройдет медосмотр для клуба.

Напомним, ранее Тайсон разорвал контракт с Интернасьоналем, а затем раскритиковал президента клуба.