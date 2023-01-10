Тайсон согласовал контракт с греческим грандом
Бразилец перейдет в ПАОК.
Сегодня, 00:26
Экс-вингер Шахтера Тайсон нашел для себя новую команду.
Как сообщает Фабрицио Романо, бразилец согласовал контракт с ПАОКом. Договор подписан на 2 года.
На этой неделе футболист прилетит в Грецию. Вскоре он пройдет медосмотр для клуба.
Напомним, ранее Тайсон разорвал контракт с Интернасьоналем, а затем раскритиковал президента клуба.
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