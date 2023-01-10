Джеррард - в шорт-листе кандидатов на пост наставника сборной Польши

На пост наставника сборной Польши появился довольно неожиданный претендент.

Как сообщают местные СМИ, польский футбольный союз рассматривает кандидатуру Стивена Джеррарда.

Руководство союза уже начало переговоры с английским специалистом. Окончательный ответ Джеррарда ожидается в конце недели.

Стоит отметить, что для 42-летнего англичанина это может стать первым опытом работы на уровне сборных. Ранее он возглавлял Рейнджерс и Астон Виллу.