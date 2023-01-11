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Чех принял участие в тренировке клуба НХЛ

Экс-голкипер Челси присоединился к хоккеистам Чикаго Блекхокс.
Сегодня, 00:52
Петр Чех
Петр Чех

Экс-вратарь лондонского Челси Петр Чех попробовал свои силы на высшем уровне в другом виде спорта.

Как сообщает журналист Чарли Румелиотис, Чех принял участие в тренировке клуба НХЛ Чикаго Блекхокс.

Cтоит отметить, что голкипер играет в хоккей за одну из английских команд. На его счету 26 матчей за 4 года.

Чикаго Блекхокс занимают 16 позицию из 16 команд в Западной Конференции. Команда набрала 24 балла в 39 играх.


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