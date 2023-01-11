Экс-вратарь лондонского Челси Петр Чех попробовал свои силы на высшем уровне в другом виде спорта.

Как сообщает журналист Чарли Румелиотис, Чех принял участие в тренировке клуба НХЛ Чикаго Блекхокс.

Legendary soccer goaltender Petr Cech taking pucks from the team after practice. #Blackhawks pic.twitter.com/oGeeYWur0Q — Charlie Roumeliotis (@CRoumeliotis) January 10, 2023

Cтоит отметить, что голкипер играет в хоккей за одну из английских команд. На его счету 26 матчей за 4 года.

Чикаго Блекхокс занимают 16 позицию из 16 команд в Западной Конференции. Команда набрала 24 балла в 39 играх.