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Месси забил в первом матче в 2023 году и помог ПСЖ обыграть Анже

Парижане справились с соперником.
Сегодня, 00:17
Лео Месси празднует гол / Getty Images
Лео Месси празднует гол / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Франции лидер чемпионата ПСЖ дома принимал Анже - безальтернативно худшую команду сезона.

Уже на пятой минуте встречи ПСЖ вышел вперед, а голом отметился молодой форвард Экитике.

Но разить свой успех парижане быстро не смогли и еще больше часа игрового времени не могли пробить голкипера соперников.

На 72-й минуте голом отметился Лео Месси. Но сперва мяч отменили из-за офсайда, который позже VAR все же засчитал, поскольку мяч был ближе к воротам, чем Лео.

Позже забил и Неймар, но его гол уже был отменен полностью.

Результат и статистика матча Лиги 1 ПСЖ - Анже

ПСЖ - Анже 2:0
Голы: Экитике, 5, Месси, 72 

ПСЖ: Доннарумма - Рамос, Маркиньос, Перейра, Мукиэле, Бернат - Руис (Заир-Эмери, 80), Витинья (Бичиабу, 86), Неймар, Месси - Экетике (Солер, 80).

Анже: Бернардони - Думбия, Блажич, Унтонджи, Бамба - Капель (Эль-Мелали, 62), Менди (Таиби, 80), Абдели (Буфаль, 62), Юну (Салама, 62), Бенталеб - Сима (Тиуб, 80) .

Предупреждения: Неймар - Капель, Блажич

Парижский суперклуб продолжает лидировать в таблице, тогда как у Анже всего 8 очков в активе и даже две победы подряд не позволят команде покинуть зону вылета.


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