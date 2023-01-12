МЮ и Ньюкасл развели по разным парам полуфиналам: результаты жеребьевки Кубка Лиги

Стало известно, кто с кем поборется за путевку в финал.

Завершились все четыре матча 1/4 финала Кубка английской Лиги, которые определили полуфиналистов турнира.

До стадии 1/2 финала дошли Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, обыгравший Ман Сити, Ноттингем Форрест и Ньюкасл.

Результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги

Саутгемптон - Ньюкасл

Ноттингем Форрест - Манчестер Юнайтед

Отметим, что на этой стадии команды сыграют по два матча друг с другом. Первые поединки пройдут 23 января, тогда как ответные встречи будут сыграны 30 января.

Уже в феврале пройдет финальный матч и мы узнаем победителя турнира.