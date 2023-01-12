Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Кубка английской лиги 11.01.2023

В среду, 11 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались Манчестер Сити и Саутгемптон.

"Святые" смогли удивить манчестерский клуб, забив дважды в первой половине тайма. Сначала голом отличился Мара, а затем забил Дженелло.

Подопечные Хосепа Гвардиолы давили на ворота соперника всю вторую половину, однако результата не смогли достичь. В итоге Саутгемптон сенсационно пробился в полуфинал турнира.

Вашему вниманию видео всех голов матча Саутгемптон - Манчестер Сити Кубка английской лиги:

Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Голы: Мара, 23, Дженепо, 28

Саутгемптон: Базуну, Войнович, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Диалло, Дженепо (Перро, 57), Лавиа (Эльюнусси, 62), Армстронг (Оршич, 83), Мара (Адамс, 62).

Манчестер Сити: Ортега, Жоау Канселу, Уокер (Аканджи, 46), Лапорт, Серхио Гомес (Аке, 46), Гюндоган, Филлипс (Родри, 63), Палмер (де Брюйне, 46), Грилиш (Холанд, 56), Фоден, Альварес.

Предупреждения: Лавиа (25), Диалло (79).