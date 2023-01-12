Рэшфорд продает свою роскошную машину со скидкой в более 50%

Маркус Рэшфорд намерен распрощаться со своим Mercedes G Wagon. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, англичанин при этом понесет серьезные финансовые потери. Форвард МЮ приобретал машину за более чем 600 тысяч фунтов, а продать готов за менее, чем 300 тысяч.

Источник отмечает, что Рэшфорд славится своей любовью к машинам и не так давно приобрел MCLaren 765 Long Tail и Black Badge Cullinan Rolls-Royce, потратив в сумме 570 тысяч фунтов.

Стоит сказать, что страсть нападающего вне поля не мешает ему демонстрировать отличную игру в последних матчах. На его счету 8 голевых действий в последних 6 матчах.