Рэшфорд продает свою роскошную машину со скидкой в более 50%
Англичанин готов понести серьезные финансовые потери.
Маркус Рэшфорд намерен распрощаться со своим Mercedes G Wagon. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, англичанин при этом понесет серьезные финансовые потери. Форвард МЮ приобретал машину за более чем 600 тысяч фунтов, а продать готов за менее, чем 300 тысяч.
Источник отмечает, что Рэшфорд славится своей любовью к машинам и не так давно приобрел MCLaren 765 Long Tail и Black Badge Cullinan Rolls-Royce, потратив в сумме 570 тысяч фунтов.
Стоит сказать, что страсть нападающего вне поля не мешает ему демонстрировать отличную игру в последних матчах. На его счету 8 голевых действий в последних 6 матчах.