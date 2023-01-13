В АПЛ наименьший показатель чистого игрового времени за 11 лет

Это больше похоже на мировой тренд.

В этом сезоне в АПЛ самый маленький показатель чистого игрового времени за последние 11 лет, об этом свидетельствуют данные исследования Sky Sports.

Среднее время матча в этом сезоне достигает 98,06 минуты, но при этом чистое игровое время занимает лишь 55,9% - 54,53 минуты.

Это самый низкий показатель с начала ведения такой статистики в сезоне 2012/13, тогда процент игры составлял 58,5% от общего времени матча. Интересно, что самый высокий показатель был зафиксирован в сезоне 2013/14 и составил 58,7%.

Но это не проблема английской лиги, подобные результаты фиксируются почти всюду. По среднему игровому времени выше АПЛ только Лига 1 (57,4%) и Эредивизия (59,1%).