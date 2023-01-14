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Байер подписал одноклубника Яремчука

Ноа Мбамба перебрался в леверкузенский клуб.
Сегодня, 18:21
Ноа Мбамба
Ноа Мбамба

Леверкузенский Байер приобрел юного бельгийского таланта.

В стан "фармацевтов" перебрался Ноа Мбамба. Игрок стоил клубу 100 тысяч евро. Мбамба подписал контракт на 5 лет.

Бельгиец прокомментировал трансфер в немецкий клуб. По словам защитника, он с нетерпением ждет дебюта.

 "Байер известен тем, что предлагает молодым игрокам лучшие возможности для выхода на самый высокий уровень футбола. Я с нетерпением жду предстоящих лет здесь", - заявил Мбамба

Ранее Мбамба выступал за Брюгге. 18-летний футболист провел за "черно-белых" 25 матчей.


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