Эвертон - Саутгемптон: обзор и результат матча Чемпионата Англии 14.01.2023
"Ириски" опустились в зону вылета после поражения.
В рамках 20 тура чемпионата Англии Саутгемптон и Эвертон встретились в матче за "шесть очков".
"Ириски" смогли открыть счет усилиями Амаду Онана, но после перерыва ситуация перевернулась с ног на голову.
"Святые" усилиями Джеймса Ворд-Прауса сперва сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед. Англичанин забивал на 46 и 78 минутах.
В оставшееся время мерсисайдцы пытались добыть хотя бы одно очко, однако их старания оказались безуспешными.
После сыгранных матчей Эвертон и Саутгемптон делят последнее место в АПЛ. На их счету по 15 набранных пунктов.
Cтатистика матча 20-го тура АПЛ Эвертон - Саутгемптон
Эвертон 1-2 Саутгемптон
Голы: Онана, 37 - Ворд-Праус, 46, 78.
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 7 - 18
Атаки: 108 - 63