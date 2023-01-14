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Эвертон - Саутгемптон: обзор и результат матча Чемпионата Англии 14.01.2023

"Ириски" опустились в зону вылета после поражения.
Сегодня, 19:00
Эвертон
Эвертон

В рамках 20 тура чемпионата Англии Саутгемптон и Эвертон встретились в матче за "шесть очков".

"Ириски" смогли открыть счет усилиями Амаду Онана, но после перерыва ситуация перевернулась с ног на голову.

"Святые" усилиями Джеймса Ворд-Прауса сперва сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед. Англичанин забивал на 46 и 78 минутах.

В оставшееся время мерсисайдцы пытались добыть хотя бы одно очко, однако их старания оказались безуспешными.

После сыгранных матчей Эвертон и Саутгемптон делят последнее место в АПЛ. На их счету по 15 набранных пунктов.

Cтатистика матча 20-го тура АПЛ Эвертон - Саутгемптон

Эвертон 1-2 Саутгемптон

Голы: Онана, 37 - Ворд-Праус, 46, 78.

Удары: 11 - 13
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 7 - 18
Атаки: 108 - 63


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