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Футбол

Вест Хэм интересуется одним из топ-бомбардиров чемпионата Франции

Терем Моффи может перебраться в новый чемпионат.
Сегодня, 21:06
Терем Моффи
Терем Моффи

Лондонский Вест Хэм намерен усилить свою атакующую линию.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" нацелились на Терема Моффи. Потенциальная сумма трансфера - 20 млн евро.

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23-летний Моффи в данный момент идет на втором месте в списке бомбардиров Лиги 1. Лишь у Килиана Мбаппе больше голов, чем у нападающего Лорьяна.

Стоит отметить, что Вест Хэм испытывает кризис в этом сезоне, находясь в зоне вылета чемпионата Англии с 15 очками в активе.


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