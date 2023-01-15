Вест Хэм интересуется одним из топ-бомбардиров чемпионата Франции

Лондонский Вест Хэм намерен усилить свою атакующую линию.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" нацелились на Терема Моффи. Потенциальная сумма трансфера - 20 млн евро.

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23-летний Моффи в данный момент идет на втором месте в списке бомбардиров Лиги 1. Лишь у Килиана Мбаппе больше голов, чем у нападающего Лорьяна.

Стоит отметить, что Вест Хэм испытывает кризис в этом сезоне, находясь в зоне вылета чемпионата Англии с 15 очками в активе.