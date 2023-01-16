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Верес опубликовал список соперников на зимний сбор

На сборах ровненский клуб проведет 6 матчей.
Вчера, 21:33
Юрий Вирт
Юрий Вирт

Верес проведет подготовку к весенней части чемпионата в Турции.

В рамках сбора ровненский клуб проведет шесть контрольных матчей. Соперниками клуба станут армянский Пюник, латвийская Валмиера и кыргизстанский Абдыш-Ата.

Еще три матча пройдут в рамках Winter Cup, где сыграют Ворскла, Полесье и Левадия из Эстонии. В конце января Верес отправится в Польшу, а оттуда запланирован вылет в Турцию. 

Напомним, на нашем сайте доступны результаты и расписание матчей чемпионата Украины.


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