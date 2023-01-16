Верес опубликовал список соперников на зимний сбор

Верес проведет подготовку к весенней части чемпионата в Турции.

В рамках сбора ровненский клуб проведет шесть контрольных матчей. Соперниками клуба станут армянский Пюник, латвийская Валмиера и кыргизстанский Абдыш-Ата.

Еще три матча пройдут в рамках Winter Cup, где сыграют Ворскла, Полесье и Левадия из Эстонии. В конце января Верес отправится в Польшу, а оттуда запланирован вылет в Турцию.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты и расписание матчей чемпионата Украины.