Спорт снова вне политики: Азербайджанцы будут жаловаться в УЕФА на Мхитаряна
Полузащитник сборной Армении и Интера Генрих Мхитарян попал политический скандал.
33-летний футболист на днях снялся для клубного канала Интера, в котором должен был рассказать о своем происхождении. Мхитарян нарисовал карту родины с Нагорным Карабахом в составе.
Как сообщает NAM, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) намерена подать жалобу на Мхитаряна в УЕФА и Итальянскую федерацию футбола. Азербайджанский гранд Карабах также осудил провокационный рисунок Мхитаряна.
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Данный поступок игрока сильно разгневал азербайджанцев, которые считают эти территории своими.
Напомним, в 2019 году Генрих пропустил финал Лиги Европы, который проходил в Баку (Азербайджан).
Ранее сообщалось, что Лингард раскритиковал бывший клуб за неуважение к себе.