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Лингард раскритиковал бывший клуб за неуважение к себе

Игрок надеется, что в предстоящем матче сможет попрощаться.
Сегодня, 18:53
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

В преддверии матча между Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форрест Джесси Лингард дал небольшое интервью, в котором рассказал о последних сезонах в составе манкунианцев.

По словам игрока Ноттингема, в Манчестере к нему никто не относился с уважением ни Сульшер, ни Рангник. Они только кормили его обещаниями и не давали играть в футбол.

"Я не знаю, в чем была проблема, это была политика, или что-то еще. У меня до сих пор нет ответа. Я даже не спрашивал. Я хотел бы, чтобы кто-то из уважения ко мне сказал бы: "Вот по этой причине ты не играешь", но я никогда этого не слышал. Это были ложные обещания.

Я тщательно тренировался, был внимателен, был готов к матчам. Когда ты усердно работаешь на тренировке и не играешь, это очень огорчает. Этот матч станет шансом попрощаться с болельщиками, потому что я этого не получил. Это будет приятный момент, но мы хотим выиграть игру», – рассказал Джесси The Telegraph.

Напомним, что Лингард провел в системе МЮ 23 года, а летом 2022 года покинул клу как свободный агент и присоединился к Ноттингему Форесту. Полузащитник рассказал, что в последней игре за "дьяволов" Рангник не выпустил его даже на последние пять минут, что тот смог попрощаться с болельщиками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джесси Лингард

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