Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии 17.01.2023

Во вторник, 17 января, состоялся матч-переигровка между Вулверхэмптоном и Ливерпулем в рамках 1/32 Кубка Англии.

Судьбу противостояния решил один гол, который забил игрок "красных" Харви Эллиотт. Англичанин отметился шикарным голом, забив из-за пределов штрафной.

"Волки" старались сделать все, чтобы избежать поражения, однако достичь положительного результата не сумели.

Таким образом, Ливерпуль пробился в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с Брайтоном.

Вашему вниманию видео всех голов матча Вулверхэмптон - Ливерпуль в Кубке Англии:

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиотт, 13

Вулверхэмптон: Са - Лембикиса (Семеду 46), Гомеш, Коллинз, Хонни (Поденсе 64) - Ходж (Нуньеш 46), Невеш - Траоре, Моутинью (Кунья 65), Аит-Нури - Хименес (Коста 84)

Ливерпуль: Келлехер - Милнер (Филлипс 66), Гомес, Конате, Цимикас - Кейта, Байчетич (Фабиньо 75), Тьяго (Доук 75) - Эллиотт, Гакпо (Салах 66), Карвалью (Джонс 66)

Предупреждения: Траоре, 43 - Тьяго, 57, Филлипс, 71, Гомес, 90+2.