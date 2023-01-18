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Мудрик провел первую тренировку в Челси

Украинец близок к своему дебюту в новом клубе.
Сегодня, 20:22
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Челси провел первую тренировку после матча с Кристал Пэлас.

Данное занятие стало дебютным для Михаила Мудрика в новом клубе. Пресс-служба "синих" поделилась кадрами с тренировки.

Напомним, Мудрик перешел в стан лондонцев за 70 млн евро + 30 млн бонусами. Это трансферный рекорд для украинцев и УПЛ.

Ранее вингер заявил, что ждет своего дебюта за Челси. Первый матч футболиста за Челси может пройти уже в субботу, 21 января, против Ливерпуля.


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