Мудрик провел первую тренировку в Челси

Украинец близок к своему дебюту в новом клубе.

Челси провел первую тренировку после матча с Кристал Пэлас.

Данное занятие стало дебютным для Михаила Мудрика в новом клубе. Пресс-служба "синих" поделилась кадрами с тренировки.

Wait for the wink. Excited? 😉 pic.twitter.com/2t4OKoyxD4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2023

Напомним, Мудрик перешел в стан лондонцев за 70 млн евро + 30 млн бонусами. Это трансферный рекорд для украинцев и УПЛ.

Ранее вингер заявил, что ждет своего дебюта за Челси. Первый матч футболиста за Челси может пройти уже в субботу, 21 января, против Ливерпуля.