Ювентус - Монца: обзор матча и результат игры 19.01.2023

Туринский Ювентус на матч 1/8 финала Кубка Италии вышел далеко не основным составом. Массимилиано Аллегри принял решение дать отдохнуть некоторым исполнителям и выпустить тех, кто играет не так часто.

И уже на восьмой минуте матча Мойзе Кин сумел открыть счет в поединке.

Не очень долго Ювентус был в статусе побеждавшей команды. В середине первого тайма Монца благодаря голу Валотти сумела сравнять счет и вернуть интригу в это противостояние.

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По игре гости не уступали более звездному сопернику, а моментами выглядели гораздо интереснее. Но все же забить гол сумели турницы.

На 78-й минуте Кьеза пробил точно по воротам соперника и отметился, как оказалось, победным голом.

Статистика матча Ювентус - Монца 1/8 финала Кубка Италии

Ювентус - Монца 2:1

Голы: Кин, 8, Кьеза, 78 - Валотти, 24

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 8 - 13

Офсайды: 3 - 0