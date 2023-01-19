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Ювентус - Монца: обзор матча и результат игры 19.01.2023

Завершился поединок чемпионата Италии между Ювентусом и Монцой.
Вчера, 23:55
Ювентус - Монца / Getty Images
Ювентус - Монца / Getty Images

Туринский Ювентус на матч 1/8 финала Кубка Италии вышел далеко не основным составом. Массимилиано Аллегри принял решение дать отдохнуть некоторым исполнителям и выпустить тех, кто играет не так часто.

И уже на восьмой минуте матча Мойзе Кин сумел открыть счет в поединке.

Не очень долго Ювентус был в статусе побеждавшей команды. В середине первого тайма Монца благодаря голу Валотти сумела сравнять счет и вернуть интригу в это противостояние.

Источник: Getty Images

По игре гости не уступали более звездному сопернику, а моментами выглядели гораздо интереснее. Но все же забить гол сумели турницы.

На 78-й минуте Кьеза пробил точно по воротам соперника и отметился, как оказалось, победным голом.

Статистика матча Ювентус - Монца 1/8 финала Кубка Италии

Ювентус - Монца 2:1
Голы: Кин, 8, Кьеза, 78 - Валотти, 24

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 8 - 13
Офсайды: 3 - 0


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