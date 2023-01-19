Ювентус - Монца: обзор матча и результат игры 19.01.2023
Туринский Ювентус на матч 1/8 финала Кубка Италии вышел далеко не основным составом. Массимилиано Аллегри принял решение дать отдохнуть некоторым исполнителям и выпустить тех, кто играет не так часто.
И уже на восьмой минуте матча Мойзе Кин сумел открыть счет в поединке.
Не очень долго Ювентус был в статусе побеждавшей команды. В середине первого тайма Монца благодаря голу Валотти сумела сравнять счет и вернуть интригу в это противостояние.
По игре гости не уступали более звездному сопернику, а моментами выглядели гораздо интереснее. Но все же забить гол сумели турницы.
На 78-й минуте Кьеза пробил точно по воротам соперника и отметился, как оказалось, победным голом.
Статистика матча Ювентус - Монца 1/8 финала Кубка Италии
Ювентус - Монца 2:1
Голы: Кин, 8, Кьеза, 78 - Валотти, 24
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 8 - 13
Офсайды: 3 - 0