Эвертон Миколенко лидирует в борьбе за вингера Вильярреала

Арно Данджума может перебраться в стан "ирисок".

Английский Эвертон может усилить линию атаки уже в это трансферное окно.

Как сообщают многочисленные источники, "ириски" могут подписать Арно Данджуму.

Агенты нидерландца находятся в Англии. Помимо Эвертона нидерландцем также интерсуются Ноттингем Форрест и Борнмут.

Данджума, вероятнее всего, пополнит стан мерсисайдцев на правах аренды. Будет ли в договоре опция выкупа не сообщается.

В текущем сезоне вингер провел 17 матчей, забив 6 голов