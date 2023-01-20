Эвертон Миколенко лидирует в борьбе за вингера Вильярреала
Арно Данджума может перебраться в стан "ирисок".
Английский Эвертон может усилить линию атаки уже в это трансферное окно.
Как сообщают многочисленные источники, "ириски" могут подписать Арно Данджуму.
Агенты нидерландца находятся в Англии. Помимо Эвертона нидерландцем также интерсуются Ноттингем Форрест и Борнмут.
Данджума, вероятнее всего, пополнит стан мерсисайдцев на правах аренды. Будет ли в договоре опция выкупа не сообщается.
В текущем сезоне вингер провел 17 матчей, забив 6 голов