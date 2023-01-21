Челси Мудрика намерен усилить еще две позиции

"Синие" хотят приобрести футболистов для линии защиты и полузащиты.

Челси не намерен останавливать свою трансферную кампанию после приобретения талантливого вингера ПСВ.

Как сообщает Николо Скира, в планах "синих" усилить еще, как минимум, две позиции в составе.

Итальянец заявляет, что лондонцы намерены приобрести правого защитника и центрального хавбека. Конкретные имена не называются.

Стоит сказать, что в это трансферное окно Челси потратил уже 150 миллионов евро без учета различных бонусов.