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Боруссия Дортмунд - Аугсбург 4:3: обзор матча и результат игры 22.01.2023

Команды порадовали болельщиков, но не своих тренеров, организовав на двоих сразу семь голов.
Сегодня, 18:45
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В воскресенье, 22 января, на Сигнал Идуна Парк в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала в гостях Аугсбург.

Как довольно часто бывает в поединках этих двух команд, зрители увидели много голов. И под словом "много" подразумевается на три-четыре, а все семь.

Команды не забивали как-то разрозненно. Если забивала одна, то через несколько минут забивала другая. Все начал Джуд Беллингем, продолжающий повышать свою стоимость перед летней распродажей "шмелей".

На 40-й минуте Арне Майер сравнял счет, но через две минуты Нико Шлоттербек точным ударом головой завершил подачу со штрафного.

Но и тут Аугсбург не отпустил Боруссию. Голом в раздевалку отметился Эрмедин Демирович - еще и как! Форвард гостей заметил, что Грегор Кобель слишком далеко вышел из ворот, чем он и воспользовался, закинув мяч за шиворот.

В середине второго тайма в составе хозяев поля совершил долгожданный дебют Себастьен Алле, заменивший Юссуфа Мукоко.

А в последние 15 минут встречи команды забили оставшиеся три гола. Сначала отметился Джейми Байно-Гиттенс, через две минуты Давид Чолина быстрее всех среагировал на добивании, но буквально в следующей атаке Джованни Рейна великолепным ударом с угла штрафной установил окончательный счет матча.

После 16-ти сыгранных туров Боруссия занимает 6-е место, имея в активе 28 очков. Аугсбург в свою очередь барахтается возле зоны вылета с 15-ю очками - столько же у Штутгарта, который идет следом.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Аугсбург 16-го тура Бундеслиги

Боруссия Дортмунд - Аугсбург 4:3
Голы: Беллингем, 29, Шлоттербек, Байно-Гиттенс, 75, Рейна, 78 - Майер, 40, Демирович, 45+1, Чолина, 77.

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 27 - 14
Удары в створ: 10 - 4
Фолы: 6 - 9
Атаки: 111 - 89

Боруссия Дортмунд: Кобель - Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейро - Беллингем, Озкан, Адейеми (Рейна, 70), Брандт (Зюле, 90+1), Мален (Байно-Гиттенс, 70) - Мукоко (Алле, 62).

Аугсбург: Гикевич - Гумний, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен - Энгельс, Майер (Баумгартлингер, 76), Реджбечай (Чолина, 76), Варгас (Кардона, 12 (Йенсен, 65)) - Бельо (Йебоа, 76), Демирович.

Предупреждения: Беллингем - Педерсен, Кардона, Йенсен, Энгельс.


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