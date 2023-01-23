Зинченко: У Арсенала еще масса пространства для совершенствования

Александр Зинченко поделился мыслями о текущих шансах Арсенала на чемпионство.

Украинец рассказал, что когда пришел в команду то сказал, что клуб будет бороться за титул, но тогда его многие не восприняли всерьез.

"Я сказал ребятам перед игрой: "Когда мы уйдем на пенсию, то пожалеем, что недостаточно насладились этим".

Каждый осознает, что у нас есть еще много матчей. Просто идем шаг за шагом. Ментальность и дух сейчас соответствующие, это ключевой фактор.

Конечно, есть еще много пространства для совершенствования, но мы на правильном пути. Когда я прибыл и увидел это качество команды, то понял, что у нас есть все для достижения больших вещей", - сказал Зинченко

Напомним, ранее Эрик тен Хаг отреагировал на поражение своей команды в матче с "канонирами".