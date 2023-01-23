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Фернанду Сантуш возглавит сборную Польши - Романо

Португалец может работать с европейской командой.
Сегодня, 16:18
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Сборная Польши в ближайшее время получит нового главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, польская Федерация приняла решение нанять на работу Фернанду Сантуша.

По информации источника, стороны близки к тому, чтобы заключить соглашение.

Сейчас обсуждаются последние детали для того, чтобы подписать контракт. Ожидается, что стороны подпишут соглашение до лета 2026 года.

Напомним, с 2010 по 2014 год Сантуш тренировал сборную Греции, а после мундиаля в Бразилии возглавил Португалию, которую покинул по завершению ЧМ-2022. Вместе с португальской командой он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

Ранее лидер сборной Польши Роберт Левандовски сообщил, когда покинет Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернанду Сантуш сборная польша

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