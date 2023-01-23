Фернанду Сантуш возглавит сборную Польши - Романо

Португалец может работать с европейской командой.

Сборная Польши в ближайшее время получит нового главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, польская Федерация приняла решение нанять на работу Фернанду Сантуша.

По информации источника, стороны близки к тому, чтобы заключить соглашение.

Сейчас обсуждаются последние детали для того, чтобы подписать контракт. Ожидается, что стороны подпишут соглашение до лета 2026 года.

Poland are closing in on agreement to appoint Fernando Santos as new head coach — deal expected to be valid until June 2026 🇵🇱 #Poland



Former Portugal coach is discussing the final details to get it done soon. pic.twitter.com/W4Ggguxyp6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2023

Напомним, с 2010 по 2014 год Сантуш тренировал сборную Греции, а после мундиаля в Бразилии возглавил Португалию, которую покинул по завершению ЧМ-2022. Вместе с португальской командой он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

Ранее лидер сборной Польши Роберт Левандовски сообщил, когда покинет Барселону.