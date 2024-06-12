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Чемпион Европы возглавил скромную европейскую сборную

Фернанду Сантуш попробует вывести Азербайджан на Евро-2028.
Вчера, 13:13
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Федерация футбола Азербайджана официально объявила, что новым тренером сборной стал Фернанду Сантуш.

Напомним, Сантуш возглавлял Португалию с 2014 по 2022 год, выиграв с командой Чемпионат Европы и Лигу наций.

После этого португальский специалист менее года пробыл у руля сборной Польши, а затем и вовсе всего три месяца возглавлял Бешикташ. Оба работодателя предпочли уволить Сантуша.

Теперь же португалец получил под свое управление скромный Азербайджан, который рассчитывает пройти квалификацию на Евро-2028 с новым тренером.

Ранее также тренер сборной Англии высказался о своих перспективах в команде.

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