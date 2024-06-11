Тренер сборной Англии дал громкое обещание в случае провала команды на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил с заявлением касаемо своего будущего в стане национальной команды.

"Если мы не выиграем, меня, вероятно, больше здесь не будет. Тогда, может быть, это будет последний шанс. Я думаю, что около половины национальных тренеров уходят после турнира – такова природа международного футбола. Я здесь почти восемь лет, и мы подошли к этому".

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"Итак, я знаю, что вы не можете постоянно выставлять себя перед публикой и говорить: "Еще немного, пожалуйста". Потому что в какой-то момент люди потеряют веру в ваши слова. Если мы хотим быть отличной командой, а я хочу быть лучшим тренером, то мы должны добиваться результатов в важные моменты", - заявил наставник в интервью Bild.

Напомним, Саутгейт работает в стане сборной Англии с 2016-го года. Лучшим достижением тренера является выход в финал на Евро-2020.

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