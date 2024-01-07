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Бешикташ объявил о назначении на пост тренера именитого специалиста

Турецкий клуб возглавил чемпион Европы.
Вчера, 23:11
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Известный португальский специалист Фернанду Сантуш официально назначен на пост главного тренера Бешикташа.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Детали сотрудничества 69-летнего португальца и "черных орлов" не разглашаются.

Напомним, что Сантуш во главе сборной Португалии выигрывал Евро-2016 и Лигу наций-2018/19. Последним местом работы португальца была сборная Польши, откуда он был уволен из-за неудовлетворительных результатов в отборе к чемпионату Европы-2024.

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Сантуш также работал со сборной Греции, возглавлял Порту, Спортинг, Бенфику, АЕК, Панатинаикос и ПАОК.

Ранее сообщалось, что Бешикташ претендует на полузащитника Арсенала.

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