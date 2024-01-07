Бешикташ объявил о назначении на пост тренера именитого специалиста

Известный португальский специалист Фернанду Сантуш официально назначен на пост главного тренера Бешикташа.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Детали сотрудничества 69-летнего португальца и "черных орлов" не разглашаются.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir.



Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz...



Fernando Santos'un yardımcılıklarını;

Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando,… pic.twitter.com/TUIZxACr3E — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 7, 2024

Напомним, что Сантуш во главе сборной Португалии выигрывал Евро-2016 и Лигу наций-2018/19. Последним местом работы португальца была сборная Польши, откуда он был уволен из-за неудовлетворительных результатов в отборе к чемпионату Европы-2024.

Читай также: Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет игрока, которого турецкий гранд исключил из состава

Сантуш также работал со сборной Греции, возглавлял Порту, Спортинг, Бенфику, АЕК, Панатинаикос и ПАОК.

Ранее сообщалось, что Бешикташ претендует на полузащитника Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!