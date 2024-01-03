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Хавбек Арсенала может продолжить карьеру в Турции

У "канониров" есть два предложения по Эльнени.
Сегодня, 15:24
Мохамед Эльнени / Getty Images
Мохамед Эльнени / Getty Images

Мохамед Эльнени близок к тому, чтобы покинуть Арсенал, пишет Daily Mail.

Египетский хавбек присоединился к "канонирам" в 2016 года за 12.5 млн евро, проведя с тех 159 матчей. Однако в этом сезоне Мохамед появился на поле лишь раз.

Арсенал не против продать игрока, тем более, что есть предложения из турецкой Суперлиги.

По информации издания, Эльнени заинтересовал Трабзонспор и Бешикташ. На текущий момент египтянин оценивается в чуть более 4 млн евро.

Ранее также сообщалось, что легенда МЮ верит в чемпионство Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Эль-Ненни

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