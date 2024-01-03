Легенда Манчестер Юнайтед верит в победу Арсенала в АПЛ

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил шансы на победу Арсенала в АПЛ.

"У Арсенала был трудный период, но они могут вернуться, еще могут выиграть чемпионат. Проблема возникла в атаке, где у чужих ворот были трудности с тем, чтобы забить мяч".

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"Проблема – нападающий. У них два хороших нападающих – Нкетия и Жезус. Но ни один из них не "первый" форвард, который им нужен", – сказал Невилл в интервью Arsenal News Channel.

Напомним, после 20-ти туров АПЛ Арсенал занимает четвертое место, набрав 40 очков.

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