Арсенал закончил 2023 год антидостижением

Это же было уже.

В рамках 20 тура чемпионата Англии Арсенал уступил Фулхэму в последнем матче в 2023 году.

Коллектив Микеля Артеты проиграли несмотря на то, что открыли счет в поединке. Ранее в 48 матчах подряд, где "канониры" забивали первыми они неизбежно побеждали или хотя бы играли вничью.

Последний поединок, в котором лондонцы уступили, открыв счет случился в 2022. 1 января того года Арсенал проиграл Манчестер Сити со счетом 1:2, хотя стоит отметить, что тот матч столичный клуб доигрывал в меньшинстве.

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