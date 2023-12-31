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Фулхэм - Арсенал: обзор и результат матча чемпионата Англии

"Дачники" добыли победу в лондонском дерби, совершив маленькое "новогоднее чудо".
Сегодня, 17:59

В рамках 20 тура чемпионата Англии Фулхэм на своем поле встретился с Арсеналом.

Для коллектива Марку Силвы поединок начался довольно плохо. Уже на старте Букайо Сака открыл счет, добив мяч в ворота после удара Габриэля Мартинелли.

Еще до перерыва хозяева смогли сравнять счет. Автором взятия ворот стал мексиканец Рауль Хименес.

На старте второго тайма Микель Артета выпустил Такехиро Томиясу вместо Якуба Кивьора, но это не помогло "встряхнуть" его подопечных. Наоборот, во втором тайме "дачники" были острее и это вылилось в забитый гол Бобби де Кордовы-Рида.

Фулхэм прекрасно играл в обороне и в концовке матча получил шанс удвоить свое преимущество. Вильям Салиба сфолил на одном из игроков хозяев вблизи штрафной площадки.  Стандарт принялся исполнять бразилец Андреас Перейра, который опасным ударом угодил лишь в штангу.

В компенсированное время Арсенал пытался устроить финальный штурм ворот соперника, но это выглядело очень плохо и безыдейно. Как итог, коллектив Микеля Артеты опустился на 4 место, не сумев победить в последних трех матчах. У лондонцев 40 очков в активе.

Другие лондонцы имеют на своем счету 23 набранных пункта и идут на 13 месте.

Статистика матча чемпионата Англии Фулхэм - Арсенал

Фулхэм - Арсенал 2:1 

Голы: Хименес, 30 Де-Кордова Рид, 60 - Сака, 5

xG: 1.25 - 1.67
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Владение мячом: 39% - 61%

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