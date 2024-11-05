Экс-хавбек Арсенала получил тренерскую лицензию

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию.

Египесткий игрок получил лицензию УЕФА категории А, которая позволяет ему тренировать команды вторых или более низких дивизионов и работать ассистентом в высших лигах.

"Я в большом предвкушении путешествия, которое меня ждеь", - признался Эльнени.

Напомним, что 32-летний игрок сейчас представляет Аль-Джазиру, за которую провел в текущем сезоне 10 матчей, отметившись голом и ассистом.

Ранее также стало известно, что лидер Арсенала не сыграет против Интера.

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