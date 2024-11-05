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Экс-хавбек Арсенала получил тренерскую лицензию

Мохамед Эльнени готовится к окончанию игровой карьеры.
Вчера, 21:53
Мохамед Эльнени / Getty Images
Мохамед Эльнени / Getty Images

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию.

Египесткий игрок получил лицензию УЕФА категории А, которая позволяет ему тренировать команды вторых или более низких дивизионов и работать ассистентом в высших лигах.

"Я в большом предвкушении путешествия, которое меня ждеь", - признался Эльнени.

Напомним, что 32-летний игрок сейчас представляет Аль-Джазиру, за которую провел в текущем сезоне 10 матчей, отметившись голом и ассистом.

Ранее также стало известно, что лидер Арсенала не сыграет против Интера.

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