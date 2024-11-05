Лидер Арсенала пропустит важный матч Лиги чемпионов

Деклан Райс не сыграет против Интера.

Лондонский Арсенал объявил заявку на матч против Интера, в которой не нашлось места важному игроку.

Против «нерадзурри» не сыграет лидер полузащиты «канониров» Деклан Райс. Причиной этому не является травма.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский опорный хавбек не поехал в Милан исключительно из-за мер предосторожности. Здоровью игрока ничего не угрожает.

Отмечается, что Деклан Райс сможет сыграть против Челси в рамках АПЛ в воскресенье, 10 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал покинет ключевая фигура в структуре клуба.

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