Бешикташ распрощался с назначенным три месяца назад именитым тренером
Бешикташ объявил об отставке с поста главного тренера португальца Фернанду Сантуша.
Как сообщает пресс-служба стамбульского клуба, до конца сезона командой будет руководить Сердар Топрактепе.
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69-летний португальский специалист проработал с Бешикташем всего три месяца. Под его руководством "черные орлы" провели 16 матчей, в которых одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.
Сантуш был уже четвертым тренером Бешикташа в нынешнем сезоне. Ранее в этой кампании командой руководили Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз и Риза Чалымбай.
Отметим, что на данный момент Бешикташ занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 48 очков в 32 сыгранных матчах.
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