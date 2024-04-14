Бешикташ распрощался с назначенным три месяца назад именитым тренером

Бешикташ объявил об отставке с поста главного тренера португальца Фернанду Сантуша.

Как сообщает пресс-служба стамбульского клуба, до конца сезона командой будет руководить Сердар Топрактепе.

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69-летний португальский специалист проработал с Бешикташем всего три месяца. Под его руководством "черные орлы" провели 16 матчей, в которых одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Сантуш был уже четвертым тренером Бешикташа в нынешнем сезоне. Ранее в этой кампании командой руководили Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз и Риза Чалымбай.

Отметим, что на данный момент Бешикташ занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 48 очков в 32 сыгранных матчах.

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