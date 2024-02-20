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Турецкий гранд разорвал контракт со своим воспитанником по курьезной причине

Эмирхан Делибаш больше не является игроком Бешикташа.
Сегодня, 15:51
Эмирхан Делибаш / Getty Images
Эмирхан Делибаш / Getty Images

Турецкий Бешикташ объявил о расставании с 21-летним хавбеком Эмирханом Делибашем.

Официально о причинах досрочного расторжения контракта не сообщается, однако, ряд СМИ рассказывает, что решение было принято из-за того, что Делибаш завел аккаунт в приложении для знакомств Bumble.

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Примечательно, что в своей анкете Эмирхан решил соврать о возрасте, отметив, что ему якобы 24, но не забыл похвастаться статусом игрока Бешикташа и выложить фото в тренировочной форме "орлов".

Отметим, что в этом сезоне полузащитник провел лишь 1 матч в турецкой Суперлиге, выйдя на замену на 9 минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ

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