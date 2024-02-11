Бонуччи подрался с тренером турецкого клуба

Итальянец показал свой характер в одном из матчей.

Защитник Фенербахче Леонардо Бонуччи оказался в центре инцидента с тренером вратарей Аланьяспора во время матча чемпионата Турции.

По данным издания Star, после первого тайма итальянец пошел в подтрибунное помещение, где начал разговор с голкипером Эртугрулом Ташкыраном, а затем вступил в драку с тренером вратарей Метином Акташем.

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Главный судья ожидал урегулирования конфликта, но Бонуччи не понравилось поведение футболистов соперника, что привело к недовольству и потасовке.

Напомним, 36-летний итальянец перешел в стан Фенербахче лишь этой зимой, проведя за клуб три матча.

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