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Бонуччи отозвал иск против Ювентуса

Итальянец решил завершить конфликт с бывшим клубом.
Сегодня, 18:22
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Ювентус объявил, что Леонардо Бонуччи снял иск против клуба.

"Бонуччи отозвал свою арбитражную апелляцию против Ювентуса, принявшего это. Это окончательно разрешает спор без каких-либо финансовых последствий. Ювентус и Леонардо полностью удовлетворены результатом этого дела, которое оставляет девственницами победные моменты и взаимопонимание, построенное на протяжении многих лет", – говорится в заявлении туринцев.

Напомним, конфликт возник из-за того, что игрок обвинял Ювентус в недостаточных условиях для тренировок, утверждая, что это повлекло за собой профессиональный и имиджевый ущерб.

Ранее сообщалось, что Ювентус продаст свою звезду, если тот не продлит с клубом контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Леонардо Бонуччи

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