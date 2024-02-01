Бонуччи отозвал иск против Ювентуса

Ювентус объявил, что Леонардо Бонуччи снял иск против клуба.

"Бонуччи отозвал свою арбитражную апелляцию против Ювентуса, принявшего это. Это окончательно разрешает спор без каких-либо финансовых последствий. Ювентус и Леонардо полностью удовлетворены результатом этого дела, которое оставляет девственницами победные моменты и взаимопонимание, построенное на протяжении многих лет", – говорится в заявлении туринцев.

Напомним, конфликт возник из-за того, что игрок обвинял Ювентус в недостаточных условиях для тренировок, утверждая, что это повлекло за собой профессиональный и имиджевый ущерб.

Ранее сообщалось, что Ювентус продаст свою звезду, если тот не продлит с клубом контракт.

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