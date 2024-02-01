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Ювентус продаст свою звезду, если тот не продлит с клубом контракт

"Бьянконери" уже подготовили замены Федерико Кьезе.
Сегодня, 12:50
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Федерико Кьеза может вскоре покинуть Ювентус, пишет La Gazzetta dello Sport.

Текущий контракт итальянца рассчитан до лета 2025 года, однако стороны пока не начинали переговоров о продлении.

Если до лета этого года вопрос не будет улажен, Ювентус попробуют продать игрока. Тем более, что клуб уже подыскал ему замену.

В шорт-листе на позицию Кьезы находтся Маттиа Дзакеаньи, Георгий Судаков и Доменико Берарди.

В текущем сезоне Федерико провел 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.  Трансфермаркт оценивает игрока в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Наполи не может согласовать контракт с лидером команды.

Также на нашем сайте доступна онлайн трансляция закрытия трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Кьеза

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