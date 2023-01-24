Интер - Эмполи: обзор и результат матча чемпионата Италии 23.01.2023
"Нероадзурри" отпустили конкурентов в борьбе за чемпионство.
В рамках 19 тура чемпионата Италии Интер встретился с Эмполи. Матч завершился со счетом 0:1.
Для коллектива Симоне Индзаги все пошло не по плану еще в первом тайме. Затем тенденция продолжилась
Милан Шкриньяр уже на 25 минуте заработал желтую. Спустя еще 15 минут он был удален с поля.
Эмполи после перерыва воспользовался численным преимуществом. Томмазо Бальданци открыл счет в матче своим точным ударом.
"Нероадзурри" пытались отыграться и добыть хотя бы ничью. Игроки даже сделали больше ударов по воротам, но ни один из них не был направлен в створ.
Статистика матча чемпионата Италии Интер - Эмполи
Интер - Эмполи
Голы: Бальданци, 65.
Владение мячем: 48% - 52
Удары: 16 - 13
Удары в створ: 1 - 8
Атаки: 73 - 72.