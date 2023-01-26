Барселона - Реал Сосьедад: обзор и результата матча Кубка Испании
В рамках четвертьфинала Кубка Испании Барселона встретилась с Реал Сосьедадом.
Коллектив Хави Эрнандеса не без труда, но все же добыл свою заслуженную победу, пройдя в следующий раунд.
Как ни странно, каталонцам помог игрок соперника, а именно Браис Мендес, оставивший свою команду в меньшинстве еще в конце первом тайме.
После перерыва Барселона забила единственный гол в этом матче. Его автором стал француз Усман Дембеле.
Соперник "сине-гранатовых" станет известен позже.
Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад 1:0
Голы: Дембеле, 52
Владение мячем: 74% - 26%
Удары: 20 - 7
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 10 - 12
Атаки: 131 - 57
Барселона: тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Алонсо, 90+1), Араухо, Бальде (Рафинья, 77) - Гави, Бускетс, де Йонг - Дембеле (Фати, 83), Левандовски, Педри (Кессье, 77).
Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Рико (А. Муньйос, 46) - Субименди - Мендес, Марин (Оласагасти, 78) - Оярсабаль (Барренечеа, 46) - Серлот, Кубо (Наварро, 78).
Предупреждения: Бускетс, Педри - Субименди
Удаление: Мендес, 40