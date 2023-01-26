Барселона - Реал Сосьедад: обзор и результата матча Кубка Испании

В рамках четвертьфинала Кубка Испании Барселона встретилась с Реал Сосьедадом.

Коллектив Хави Эрнандеса не без труда, но все же добыл свою заслуженную победу, пройдя в следующий раунд.

Как ни странно, каталонцам помог игрок соперника, а именно Браис Мендес, оставивший свою команду в меньшинстве еще в конце первом тайме.

После перерыва Барселона забила единственный гол в этом матче. Его автором стал француз Усман Дембеле.

Соперник "сине-гранатовых" станет известен позже.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Реал Сосьедад

Барселона - Реал Сосьедад 1:0

Голы: Дембеле, 52

Владение мячем: 74% - 26%

Удары: 20 - 7

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 10 - 12

Атаки: 131 - 57

Барселона: тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Алонсо, 90+1), Араухо, Бальде (Рафинья, 77) - Гави, Бускетс, де Йонг - Дембеле (Фати, 83), Левандовски, Педри (Кессье, 77).

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Рико (А. Муньйос, 46) - Субименди - Мендес, Марин (Оласагасти, 78) - Оярсабаль (Барренечеа, 46) - Серлот, Кубо (Наварро, 78).

Предупреждения: Бускетс, Педри - Субименди

Удаление: Мендес, 40