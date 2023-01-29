Иньяки Уильямс пропустит матч впервые с 2016 года

Иньяки Уильямс пропустит предстоящий матч против Сельты из-за мышечного дискомфорта.

Испанский форвард Атлетика имеет необычный рекорд - он сыграл 251 игру подряд в рамках Примеры. То есть, 6 полных сезонов по 38 матчей без пропусков.

И только сейчас его невероятная серия, которая длилась с 2016 года, прервется. Форвард не попал в заявку из-за небольшого повреждения.

Напомним, что в ноябре 2022 года Уильямс повторил рекорд Манфреда Бинца, сыграв в 246 матчах подряд, а позднее и превзошел его. Бинц и Уильямс - лидеры по количеству матчей в топ-5 лигах за последние 40 лет.

В этом сезоне Иньяки Уильямс провел 18 игр, в которых отличился 5 голами.