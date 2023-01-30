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Боксерская груша: Карикатурист высмеял Милан после провальных игр в чемпионате Италии

Миланский клуб не может найти свой футбол в новом году.
Сегодня, 10:05
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В рамках 20-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле принимал Сассуоло. Гости шокировали именитый клуб, разгромив его со счетом 5:2.

Прошлогодний чемпион Серии А никак не может показать яркую игру в 2023-м году, став клубом, который пропустил наибольшее голов в топ-5 лиг за январь.

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Известный карикатурист Омар Момани отреагировал на выступление Милана в 2023-м году. Художник изобразил команду в виде боксерской груши, которая становится легкой добычей для соперников.

"Кто следующий, Милан?", - написал автор.

В турнирной таблице чемпионата Италии Милан идет на пятом месте, имея 38 очков за 20 сыгранных матчей. В следующем поединке Милан сыграет с Интером, который состоится 5 февраля.

Ранее сообщалось, что девушка Роналду свела фанатов с ума, прорекламировав вторую серию шоу от Netflix.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Сериа А

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