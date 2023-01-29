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Милан - худший клуб по пропущенным голам в 2023 году

Команда может лишиться Лиги Чемпионов.
Сегодня, 17:51
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Итальянский Милан - худший клуб в топ-5 лигах по пропущенным голам в 2023 году.

Команда Стефано Пиоли пропустила 18 голов в 7 матчах. Из них 12 мячей были пропущены в последних трех матчах.

Напомним, Милан на свом поле был разгромлен Сассуоло 2:5. "Россонери" срочно нужно прибавлять, иначе клуб может лишиться места в Лиге Чемпионов.

"Я чувствую разочарование. Нам тяжело даются матчи в последнее время, и это должно подтолкнуть меня к улучшению некоторых аспектов, поиску иного подхода. Нашим скудетто станет попадание в зону Лиги чемпионов. Такова наша цель.

У нас все хорошо с отношением, подходом к делу, но мы потеряли способность реагировать на трудности, которые возникают по ходу матчей. То, что работало больше трех недель назад, уже не работает. Я внесу изменения на уровне тактики или подхода к игрокам" - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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