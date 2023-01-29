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Милан – Сассуоло: обзор и результат матча чемпионата Италии 29.01.2023

Обзор безумной итальянской перестрелки.
Сегодня, 15:57
Милан - Сассуоло / Getty Images
Милан - Сассуоло / Getty Images

29 января Милан встретился с Сассуоло в матче 20 тура чемпионата Италии в Милане, на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток матча Милан – Сассуоло был дан в 14:30.

Команды сразу начали активно, уже на 8-й минуте судья отменил гол Оливье Жиру из-за офсайда. Гости не стали прижиматься к своим воротам, и уже на 19 минуте счет был открыт Дефрелем, а еще через 2 минуты Сассуоло удвоил преимущество, отличился Фраттези.

Источник: Getty Images

На 24-й минуте Жиру сумел вернуть интригу в матч, но гости снова ответили голом. Доменико Берарди замкнул головой отличный навес, добавив на свой гол в дополнение к двум результативным передачам. Концовка первого тайма была напряженной, но безголевой.

Источник: Getty Images

Второй тайм Милан начал с того, что пропустил гол с пенальти, счет стал разгромным 1:4. На 55-й минуте судья снова отменил гол в ворота Сассуоло, чем гости снова воспользовались и забили пятый гол! Однако в концовке Милан отыграл еще один мяч, отличился вышедший на замену Ориги.

Источник: Getty Images

Статистика матча чемпионата Италии Милан – Сассуоло

Милан – Сассуоло 2:5

Голи: Жиру, 24, Ориги, 81 – Дефрель, 19, Фраттези, 21, Берарди, 30, Льоренте, 47, Энрике, 79

Удары: 10 - 9
Удары в створ: 5 - 7
Фоли: 13 - 8
Атаки: 121 - 70

Милан: Тэтэрушану - Калабрия, Габбия, Калулу, Эрнандес - Крунич (Побега, 71), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 70), Тонали, де Кетеларе (Рафаэл Леау, 46), Ребич (Ориги, 71) -  Жиру

Сассуоло: Консильи - Рожерио, Эрлич, Руан, Маркицца (Кирьякопулос, 46) - Обианг, Фраттези (Торстведт, 77), Траоре, Берарди (Феррари, 85), Лорьянте (Альварес, 76) - Дефрель (Матеус Энрике, 76)

Предупреждения: Тонали, 37, Ребич, 45+4, Калабриа, 46, Крунич, 61, Габбия, 87, Жиру, 90+1, Побега, 90+5 – Берарди, 38, Обьянг, 53, Кириопулос, 61, Фраттези, 73, Трессолди, 90+1


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