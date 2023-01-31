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Сделайте свой выбор: РБ Лейпциг и Унион потроллили друг друга в Twitter

"Быки" сделали неожиданный выпад, который столичный клуб достойно паррировал.
Вчера, 23:47
Унион - РБ Лейпциг
Унион - РБ Лейпциг

Сегодня, 31 января, Унион сыграл с Вольфсбургом в Кубке Германии.

Традиционно перед матчем столичный клуб поделился своим составом на игру. Далее произошло то, что мало кто мог ожидать.

В комментариях под постом появился оффициальный аккаунт РБ Лейпциг, спросив: "Иско?" Напомним, что накануне трансфер испанца в стан Униона сорвался.

У "железных" довольно быстро нашелся ответ на это: "Традиции?", - парировали выпад в свою сторону берлинцы, намекая на то, что РБ Лейпциг был основан всего 14 лет назад.

Что касается результата на футбольном поле, то коллектив Урса Фишера побдеил "волков" и прошел в следующую стадию турнира.


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