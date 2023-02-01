Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии 31.01.2023

Во вторник, 31 января, в рамках 1/4 финала Кубка Италии Интер на своем поле принимал Аталанту.

Судьбу противостояния решил один гол, который забил миланский клуб. Автором гола стал защитник Интера Дармиан.

Стоит отметить, что Аталанта создала ряд моментов, но реализовать их не сумела.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Аталанта в Кубке Италии:

Интер - Аталанта 1:0

Гол: Дармиан, 57.

Интер: Онана - Дармиан, Де Врей, Ачерби - Думфрис (Д'Амброзио, 77), Барелла, Чалханоглу (Асллани, 71), Мхитарян, Госенс (Димарко, 71) - Мартинес (Корреа, 85), Лукаку (Джеко, 71).

Аталанта: Муссо - Толои, Джимсити, Скальвини (Соппи, 72) - Хатебур (Эдерсон, 67), де Рон, Копмейнерс, Меле - Пашалич (Лукман, 54), Сапата (Хойлунд, 54), Бога (Муриэль, 67).

Предупреждения: Госенс, Мартинес, Корра, Онана - Соппи.

Источник: MEGOGO